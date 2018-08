Borsa: Milano frena con Europa

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Avvicinandosi a metà giornata le Borse europee e Milano frenano leggermente il loro tentativo di recupero, faticando a mantenersi sopra la parità: Piazza Affari in particolare sale dello 0,1%, con gli operatori che guardano all'andamento dell'eurozona e forse attendono di muoversi dopo Ferragosto considerando che per domani è prevista una raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti.

Tra i titoli maggiori del listino milanese, Unipol cresce del 3%, Saipem del 2,8%, Leonardo di due punti percentuali.

Unicredit e Intesa si trovano poco sotto la parità, deboli Ubi (-1,4%) e Mediobanca, che cede quasi due punti percentuali. Ma nel paniere a elevata capitalizzazione di Piazza Affari spicca sempre il ribasso di Mediaset sul report di Morgan Stanley per la controllata spagnola, con il Biscione che cede in Piazza Affari il 3,5% e Mediaset Espana che a Madrid amplia il calo al 3,7% sui minimi dell'ultimo anno.