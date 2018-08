Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Apertura in rosso per le Borse europee, sulla scia della crisi turca. Francoforte è la Piazza peggiore ed ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,62% a quota 12.346 punti. Male anche Londra che, dopo i primi scambi, perde lo 0,4% a 7336 punti. Giù pure Parigi (-0,23% a 5.402 punti) e Milano (-0,7% a 20.943 punti).