Ilva: fonti AM,volontà trovare soluzione

"Le porte non sono state chiuse. C'è la volontà di trovare per ciascun lavoratore una soluzione equa, efficiente ed efficace al problema occupazionale. Gli incontri sono continuati nei giorni scorsi a livello tecnico e legale tra ArcelorMittal e Mise. Numeri al momento non ce ne sono. Per ArcelorMittal resta comunque fondamentale la sostenibilità del conto economico dell'azienda". Così fonti vicine al gruppo dell'acciaio.