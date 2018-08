Tav, c'è l'ok a nuova delibera Cipe

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Nuovo passo avanti verso la costruzione della Torino-Lione. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un documento del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che approva una serie di modifiche all'allegato della cosiddetta 'delibera 30'. Il documento è del 26 aprile (a firma dell'allora premier Gentiloni).

L'approvazione era subordinata alla registrazione della 'delibera 30' da parte della Corte dei Conti, che - secondo quanto appreso - è arrivata.

Le "modifiche all'allegato della delibera 30 del 2018" sono una serie di prescrizioni di vari enti, fra cui Ministero dell'Ambiente, il Mibact e la Regione Piemonte. In totale circa 150 punti, relativi, fra l'altro, alla pianificazione paesaggistica e urbanistica, alla gestione delle terre e delle rocce da scavo, all'"area del cantiere di Salbertrand", alle opere sul torrente Clarea, al monitoraggio ambientale, alla tutela della fauna, alla valorizzazione del territorio. "Le modifiche richieste non comportano variazioni di costo".