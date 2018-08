Autostrade:Telepass europa a clienti Bnl

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Bnl Gruppo Bnp Paribas è la prima banca ad offrire ai clienti, presso la propria rete di circa 900 agenzie in tutta Italia, il "Telepass europeo", il servizio che permette di pagare cashless lungo le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Lo si legge in una nota secondo cui il Telepass ed è inoltre abilitato anche per il pagamento dei parcheggi nelle principali città italiane, francesi e spagnole. In fase di lancio i clienti Bnl potranno beneficiare dell'azzeramento dei costi di attivazione del servizio e dei costi di spedizione del dispositivo.

L'offerta di questo servizio rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della strategia di BNL che punta a rendere la Banca una "piattaforma di servizi" non solo bancari e finanziari, ma sempre più orientati alla quotidianità delle persone ed alle esigenze dei clienti.