Borsa: Europa in lieve calo

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Apertura in ribasso per le principali piazze di Borsa europee. A Parigi l'indice Cac 40 cede lo 0,25%, a Francoforte il Dax perde lo 0,08% in apertura, mentre a Londra il Ftse 100 si posiziona a quota 7.776 punti.