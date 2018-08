Borsa: Europa in affanno, energia pesa

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Avvio di giornata in affanno per le Borse europee. Londra e Parigi lasciano sul campo oltre mezzo punto percentuale, Madrid li segue a ruota, Milano cede lo 0,4% mentre Francoforte avendo segno positivo continua a muoversi a ridosso della parità. L'indice paneuropeo Stx Europ 600 flette dello 0,3%, appesantito soprattutto dai titoli dell'energia. A Shell (-1,7%), Bp (-1,6%), Total (-0,56%) e all'italiana Eni (-0,5%) non ha giovato il calo delle quotazioni del greggio di ieri. Vanno male anche le telecomunicazioni (-0,8%), con British Telecom che perde il 4%, dopo che una serie di risultati negativi hanno portato a giugno anche all'annuncio del cambio del Ceo. Mentre l'addio del Ceo del colosso danese di gioielleria Pandora, Anders Colding Friis, dopo un profit warning seguito ad un trimestre sotto le attese mette le ali al titolo (+6%).