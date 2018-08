Sardegna, Toninelli firma decreto aerei

(ANSA) - CAGLIARI, 8 AGO - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato oggi il decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico per la continuità territoriale aerea tra la Sardegna e la Penisola. Il provvedimento darà vita al nuovo bando per l'assegnazione delle rotte e rappresenta, sottolinea il Mit, "un decisivo passo in avanti per salvaguardare il diritto a una mobilità adeguata per i sardi e per tutti i viaggiatori, portando a conclusione la procedura di definizione del nuovo regime degli oneri di servizio pubblico per gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia con Roma e Milano".

Il decreto sostituirà dall'1 aprile 2019 quello precedente, che risale al 2013 e che attualmente regola gli oneri di servizio pubblico vigenti a seguito di proroga, rideterminandone il contenuto. Il nuovo provvedimento verrà ora inviato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea