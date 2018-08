Borsa, Milano in lieve calo, bene Salini

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Piazza Affari è in lieve calo (Ftse Mib -0,25%) con il listino dei grandi titoli spaccato in due.

Corre Salini Impregilo (+2,59%), la cui controllata Usa Lane Industries ha avviato le negoziazioni finali per la cessione delle attività nel settore 'plants & paving' (impianti e pavimentazione). Acquisti anche su Pirelli (+1,52%) all'indomani delle semestrale, in una nuova giornata favorevole per i titoli automobilistici in Europa, a partire da Fca (+1,62%) e Ferrari (+1,21%). In ottovolante Cairo (+0,15%), congelata anche per eccesso di volatilità dopo la semestrale, mentre Bper (-6,36%) l'ha diffusa ieri a borsa chiusa, presentando dati inferiori alle stime degli analisti. Segno meno anche per Carige (-2,13%), declassata da Moody's. In calo Leonardo (-1,87%), prese di beneficio su Intesa (-1,09%) e Unicredit (-0,57%). Tra i titoli a minor capitalizzazione rally di Zucchi (+30,65%), Gabetti (+16,99%) e della Lazio (+4,39%).