Borsa: Milano chiude in calo, pesa Bper

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Ha chiuso in calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,29%), come le consorelle europee e Wall Street, ad eccezione di Londra. Fiacchi gli scambi, per 1,6 miliardi di euro di controvalore, tipico delle settimane centrali del mese di agosto. In rialzo lo spread a 250,8 punti, con il rendimento dei Btp decennali salito al 2,9%. Una coincidenza poco favorevole per Bper (-5,91%), debole per l'intera seduta dopo dati semestrali inferiori alle stime degli analisti. E' andata un po' meglio a Intesa Sanpaolo (-1,21%) e Unicredit (-0,35%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo dovuto alla trimestrale. Sprint di Salini Impregilo (+3,94%), che sta vendendo attività negli Usa, seduta difficile invece per Carige (-2,13%), dopo il declassamento del rating di Moody's. Piatte Mps (-0,08%) e Ubi (-0,06%), bene Banco Bpm (+1,04%). Effetto conti semestrali su Pirelli (+2,38%), sotto pressione Moncler (-2,23%), in linea con i rivali, contrastate Fca (+0,63%) e Cnh (-1,53%), nonostante il rialzo del rating di S&P.