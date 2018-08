Borsa: Europa peggiora con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Peggiorano le Borse europee sulla scia di Wall Street, con il segno meno davanti agli indici di Madrid (-0,48%), la peggiore, preceduta da Parigi (-0,38%), Francoforte (-0,25%) e Milano (-0,1%), superata solo da Londra (+0,57%), in netta controtendenza con le piazze continentali. In aumento lo spread tra i titoli di stato di Italia (248 punti), Spagna (99,4 punti) e Francia (32,6 punti) nei confronti dei bund tedeschi, in attesa anche del bollettino della Bce previsto per domani e con il prosieguo della guerra dei dazi tra Usa e Cina. Le vendite si concentrano soprattutto sul settore farmaceutico con Lundbeck (-13,12%), Novo Nordisk (-5,98%), Vifor Pharma (-3,97%) e Roche (-1,88%). In calo anche le Telecomunicazioni con Orange (-1,63%), Telefonica (-0,91%) e Tim (-0,88%). In Piazza Affari acquisti su Pirelli (+2,38%) all'indomani della semestrale, mentre scivola, per l'analogo motivo, Bper (-6,04%). In luce Salini Impregilo (+4,12%), che sta negoziando la cessione di attività negli Usa.