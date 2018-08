Borsa:Milano +1%,bene Saipem e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Piazza Affari accelera a fine mattinata (Ftse Mib +1,11%) spinta da Saipem (+3,34%), favorita insieme ad Eni (+1%) dalla risalita del greggio. In luce Unicredit (+2,42%) dopo la trimestrale che debbono ancora diffondere Pirelli (+2,3%) e Bper (-1%). Positiva anche Mps (+1,44%), mentre inverte la rotta Carige (-1,05%), il cui Cda si riunisce oggi per discutere le richieste della Bce, che preme per la ricerca di un partner, dopo aver giudicato inadeguato il piano di rafforzamento. Acquisti su Ubi Banca (+1,98%), Tenaris (+2%) e Cnh (+1,76%), seguita da Ferrari (+1,45%), in una giornata favorevole per il settore auto in Europa. Più cauta Fca (+0,21%).