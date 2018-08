Borsa: Milano sale, bene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Piazza Affari sale (Ftse Mib +0,6%) spinta da Unicredit (+2%) dopo la trimestrale. In giornata sono attesi i risultati anche di Pirelli (+0,67%) e Bper (+0,39%).

Prosegue la corsa di Carige (+2,11%), il cui cda si riunisce oggi per discutere sulle richieste della Bce, che preme per la ricerca di un partner, dopo aver giudicato inadeguato il piano di rafforzamento. Acquisti anche su Ubi banca (+1,56%), Saipem (+1,69%), Tenaris (+1,38%) e Cnh (+1,32%). Poco mosse Ferrari (+0,05%) ed Fca (-0,21%). Tra i titoli a minor capitalizzazione emergono Acotel (+2,37%) e Zanetti (+1,58%), scivola invece Banco Desio (-1,84%).