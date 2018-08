Borsa: Milano guadagna con Unicredit

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo dell'1,27% ed è la migliore tra le piazze europee, tutte positive con le trimestrali e in scia alla buona performance di Wall Street. A trascinare il Ftse Mib è stato, per buona parte della giornata, il buon passo di Unicredit che ha chiuso guadagnando il 2,88% nel giorno in cui il gruppo bancario ha presentato i risultati del semestre con un utile a 2,13 miliardi (+15,3%). Verso la chiusura delle contrattazioni e all'approssimarsi della presentazione dei conti ha accelerato anche Pirelli (+3,89%). Fuori dal Ftse Mib Brilla Anima (+4,65%) con il boom della raccolta. Soffrono invece Campari (-1,21%), Piaggio (-1,11%) e Fca (-0,43%). Fuori dal listino principale giù Fincantieri (-0,31%) che oggi ha annunciato l'intesa per l'acquisto di Vitrociset, e Carige (-1,05%) nel giorno del Cda che deve rispondere agli appunti della Bce.