Borsa: Europa avanza, Milano +1,2%

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Procedono in rialzo le principali borse europee con le ultime trimestrali diffuse tra oggi e venerdì. Milano (Ftse Mib +1,2%) si mantiene in testa davanti a Londra (+0,98%), Francoforte (+0,93%), Parigi (+0,88%) e Madrid (+0,71%), con i futures Usa in territorio positivo. Dopodomani sono previsti i verbali dell'ultimo direttivo della Bce, mentre oggi sono in arrivo i posti di lavoro vacanti e dal credito al consumo. Salgono i siderurgici Bhp (+3,49%) e Rio Tinto (+2,52%), che insieme agli automobilistici Volkswagen (+1,7%) e Daimler (+1,48%) hanno sofferto maggiormente la guerra dei dazi tra Usa e Cina. I conti trimestrali e semestrali spingono il produttore di macchinari svizzero Oerlikon (+9,38%), il colosso tedesco degli autoricambi Schaeffler (+6,91%) e Unicredit (+2,87%) in Piazza Affari. Scivolone del produttore di gioielli Pandora (-21,16%), che ha rivisto le stime sull'intero esercizio insieme a Zalando (-5%).