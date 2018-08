Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,76%

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Borse asiatiche positive al termine della stagione delle trimestrali, con lo yen in vantaggio sul dollaro, su ipotesi di un rialzo dei tassi giapponesi entro l'anno, e gli investitori orientati a scommettere su listini che ultimamente hanno mostrato la corda, a causa anche della guerra dei dazi tra Usa e Cina. Indici in rialzo a Tokyo (+0,76%) e Seul (+0,6%), segno meno per Sidney (-0,3%) e Taiwan (-0,37%).

Strappo di Hong Kong (+1,44%) e Shanghai (+2,17%), ancora aperte insieme a Mumbai (-0,1%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, dopo dati inferiori alle stime per la produzione industriale tedesca. In arrivo invece dagli Usa i posti di lavoro vacanti e il credito al consumo. Scivolone a Tokyo del tecnologico Pioneer (-23,72%) dopo dati trimestrali inferiori alle stime degli analisti, mentre hanno corso il siderurgico Japan Steel Works (+18,52%) e il costruttore Kajima (+6,78%) dopo dati trimestrali migliori delle attese.