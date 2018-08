Borsa: Milano fiacca, soffre Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Piazza Affari si conferma fiacca (Ftse Mib -0,15%), con Banco Bpm (-6,49%) che affonda dopo la raccomandazione 'neutral' di Credit Suisse, che abbassa il prezzo obiettivo da 3,1 a 2,8 euro, e quella a 'ridurre' di Kepler, il cui prezzo è in calo da 2,45 a 2,3 euro dopo i conti semestrali di venerdì scorso. Secondo Bloomberg Intelligence c'è "spazio per ulteriori tagli dei costi e progressi nello smaltimento dei crediti dei crediti deteriorati". Giù Mediobanca (-2,15%), Buzzi (-1,27%) ed Stm (-0,9%), mentre salgono Banca Generali (+1,34%), Azimut (+1,08%), e Campari (+0,96%). Cauta Unicredit (+0,1%) alla vigilia della semestrale, mentre conti e analisti spingono Tod's (+15,36%). Sprint di Carige (+4,6%), dopo l'ennesima defezione in consiglio da parte oggi di Ilaria Queirolo, la quinta dall'addio del presidente Giuseppe Tesauro, bene Guala Closures (+1,34%), al debutto su Star dopo la fusione con Space4.