Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - E' durato poco il sereno sulle principali borse europee, che si sono adeguate alla chiusura debole registrata in Asia con l'acuirsi delle tensioni sui dazi tra Usa e Cina. A parte Madrid (+0,05%) gli altri listini si portano in territorio negativo da Milano (-0,31%) a Francoforte (-0,28%), con Londra (-0,04%) e Parigi (-0,08%) poco mosse, positivi invece i futures Usa. Le vendite colpiscono il settore siderurgico e minerario, per effetto dei dazi, a partire da Linde (-9,3%), che sconta anche una raccomandazione negativa degli analisti di Kepler Chevreux. Segno meno anche per Rio Tinto (-1,28%), Glencore (-1,15%) e ArcelorMittal (-1,33%).

Segno meno anche per i bancari, da Banco Bpm (-9,73% teorico), che non riesce a fare prezzo in Piazza Affari dopo raccomandazioni peggiorative degli analisti, a Ing (-1,46%) ed Rbs (-1%). In controtendenza Unicredit (+0,51%) alla vigilia dei conti semestrali. Sotto pressione Iwg (-21,97%), con il tramonto della cessione a fondi di private equity.