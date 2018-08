Buffet:boom utile dopo 2017 nero

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, ha visto un balzo dell'utile operativo nel secondo trimestre del 67% a 6,89 miliardi di dollari grazie alla ripresa dell'economia e mettendosi alle spalle un 2017 nero per i costi sul settore assicurativo legati agli uragani.

Perdite quantificate, come ricorda Bloomberg, in 3 miliardi di dollari lo scorso febbraio. La holding può contare su una fortissima liquidità pari a 111 miliardi fra cash e titoli Treasury in crescita dai 109 miliardi del primo trimestre. Una montagna che lo stesso Buffet negli scorsi mesi ha lamentato sia difficile da impiegare in eventuali acquisizioni a causa di prezzi troppo alti sul mercato.