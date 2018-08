Semestre in utile per Mps, a 289 mln<br />In Borsa arretra del 4,5%

Mps ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 289 milioni, contro una perdita da 3,24 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli impieghi alla clientela sono aumentati di 1,4 miliardi. L'indice di solidità Cet1 è al 13% (rispetto al 14,8% di fine 2017), pari a circa 8,4 miliardi di euro, "in leggera flessione rispetto al trimestre precedente per l'aumento del Btp-bund spread", spiega la banca in una nota. Ricavi in calo del 7,8% (a 1,7 miliardi di euro), anche per la flessione del margine di interesse e delle commissioni nette. Nel secondo trimestre i ricavi sono diminuiti di 45 milioni di euro rispetto al trimestre precedente, soprattutto sul risultato netto da negoziazione e delle attività/passività finanziarie. L'utile del secondo trimestre è stato di 100,9 milioni di euro, contro i circa 3 miliardi di rosso del secondo trimestre 2017. L'istituto senese aveva 'riscoperto' l'utile nel primo trimestre 2018, chiuso con un risultato positivo per circa 188 milioni.



Il titolo soffre in Piazza Affari: rientra agli scambi perdendo il 4,5%, a 2,36 euro, dopo essere finito in asta di volatilità per eccesso di ribasso.