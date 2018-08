Cdp: valore azioni superiore a 'libro'

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Il valore di mercato del portafoglio dei titoli azionari quotati detenuto da Cdp, malgrado le turbolenze di Borsa degli ultimi mesi che lo hanno intaccato, resta "ben superiore" a quello di libro indicato a bilancio, con uno scarto positivo di 3,1 miliardi di euro. E' quanto emerge dalle slide della presentazione agli investitori della semestrale secondo cui il valore di mercato a livello aggregato (fra cui la quota in Tim acquisita ad aprile per la quale non viene fornito il dettaglio ndr) era pari a 28,6 miliardi, in calo rispetto agli oltre 30 miliardi di aprile ma che si confronta con i 25 miliardi indicati a bilancio in maniera prudenziale. Il portafoglio è comunque salito del 6% negli ultimi 6 mesi e del 12% in 12 mesi. Cdp evidenzia poi come sia inferiore al totale di 31 miliardi di euro espresso tenendo conto dei prezzi obiettivo (target price) del consensus degli analisti.