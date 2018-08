Borsa: Milano imbocca rialzo (+0,46%)

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Domina la volatilità sui mercati italiani, sia sull'azionario che sull'obbligazionario, dove a fine mattinata lo spread Btp Bund si muove intorno a 252 punti.

In linea con la buona intonazione degli altri listini europei e guardando ai futures Usa, Piazza Affari imbocca la via del rialzo (Ftse Mib +0,46%) trainata dalla galassia che fa capo a Exor (+2,92%), in generale recupero dopo le recenti perdite per la scomparsa di Sergio Marchionne. Contribuiscono sia indiscrezioni su nuovi interessati a Magneti Marelli sia l'idea di Trump di allentare i vincoli sulle emissioni auto: Cnh +2,78%, Fca +2,42% e Ferrari +1,98%.

La corsa dei tecnologici in Usa aiuta Stm (+2,96%) mentre Mediobanca (+2,4%) viene premiata sulle voci di un ingresso di Elliott nel capitale con una quota dell'1%. Tra i bancari, in una giornata di semestrali, continua a soffrire Mps (-3%).

Sempre debole Poste (-1,25%). (ANSA).