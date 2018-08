Borsa Milano cede con spread (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - La Borsa di Milano oscilla e perde terreno (+0,23%) sotto il peso dei titoli finanziari. Poste (-2,7%), scivola per il secondo giorno dopo la semestrale, e al pari delle banche risente dell'allargamento dello spread. Oggi i rendimenti dei Btp decennali sono tornati sopra il 3% dopo quasi due mesi mentre i mercati guardano al vertice a Palazzo Chigi, presente il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Mps dopo i conti va per la seconda volta in asta di volatilità al ribasso, Bper perde il 3,2%, Banco Bpm il 3% in attesa della semestrale al pari di Ubi (-1,5%) e Carige (-1,1%). Controcorrente invece Mediobanca (+1,5) spinta dalle ipotesi di un ingresso di Elliott con l'1% del capitale. La Cattolica annulla i guadagni iniziali (-0,72%). Bene la galassia del Lingotto sulla scia di indiscrezioni di Bloomberg di un rinnovato interesse per Magneti Marelli mentre Fca (+1,87%) procede sulla strada dello spin off: Cnh guadagna l'1,14% ed Exor lo 0,91%. Tra i piccoli, dimezza la caduta Safilo (-4,4%).