Poste: utile 6 mesi a 735 mln, +44%

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Via libera del cda di Poste Italiane ai risultati del primo semestre del 2018, che vedono utile netto a 735 milioni, con un incremento del 44,1% rispetto al primo semestre del 2017, grazie - si legge in una nota- all'incremento del risultato operativo che è stato di 350 milioni nel secondo trimestre dell'anno, con un incremento del 9% rispetto al secondo trimestre 2017 e di 1,1 miliardi nel primo semestre del 2018 (+24,3% rispetto al primo semestre del 2017). I ricavi del gruppo sono stati pari a 2,5 miliardi nel secondo trimestre 2018 e 5,4 miliardi nel primo semestre 2018 (-4,5% rispetto al secondo trimestre del 2017, -1,3% rispetto al primo semestre 2017). In discesa i costi operativi pari a 2,2 miliardi nel secondo trimestre del 2018 e a 4,4 miliardi nel primo semestre 2018 (-6,4% rispetto al secondo trimestre del 2017, -5,9% rispetto al primo semestre 2017). Confermati i target 2018 sia a livello di Gruppo che unità di business.