Cdp: utile semestre a 2,2 miliardi

Cdp chiude il primo semestre con un utile netto di gruppo pari a 2,2 miliardi di euro mentre quello della capogruppo è ammontato a 1,4 miliardi. Lo informa una nota secondo cui il risultato di gruppo è sceso del 10% rispetto al semestre 2017 che beneficiava della cessione straordinaria della quota in Sia a Poste mentre la spa ha visto una crescita del 13%. Si tratta di "risultati economici positivi che confermano la solidità patrimoniale" e in linea con le attese spiega Cdp "Le risorse mobilitate a favore dell'economia - rileva Cassa - sono state pari a 13 miliardi di euro".

RACCOLTA STABILE Cdp ha registrato nel primo semestre un patrimonio netto totale consolidato di 35,4 miliardi di euro "in leggera riduzione" rispetto alla fine del 2017 (35,9 miliardi) per "effetto della distribuzione dei dividendi, solo parzialmente compensati dall'utile netto di periodo". La Spa ha visto un patrimonio di 23,7 miliardi. La Cassa rileva come il totale attivo è rimasto stabile a 367 miliardi con un aumento dei titoli di debito a 58 miliardi (principalmente titoli di stato, governativi e corporate investment grade). Aumentano le partecipazioni e titoli azionari (+2% a 33 miliardi) e cala lo stock di disponibilità liquide (163 miliardi -7%%). I crediti sono in linea a 101 miliardi. Anche la raccolta è "sostanzialmente invariata" a 340 miliardi e costituita principalmente da quella postale (254 miliardi +0,3%). Aumenta la raccolta obbligazionaria a 19 miliardi grazie "al successo del collocamento di nuove emissioni