Borsa:Europa giù con dazi,Milano (-1,8%)

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Le Borse europee ampliano il calo con i timori di un inasprimento del tensioni sul fronte commerciale per i dazi imposti dagli Stati Uniti. Gli investitori guardano inoltre alle decisioni delle banche centrali sui tassi. Prosegue in calo l'euro sul dollaro a 1,1611 a Londra. Resta debole il prezzo del greggio Wti a 67,6 dollari per barile.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,8%. Nel Vecchio Continente la peggiore è Milano (-1,8%). Male anche Francoforte (-1,7%), Londra e Madrid (-1,1%) e Parigi (-0,7%). In rosso il settore dei materiali (-1,8%) con Kaz Minerals (-20%), ArcelorMittal (-3,8%), Thyssenkrupp (-2,5%). Male anche la finanza (-1,4%) con Deutsche bank (-3,2%), Bnp Paribas (-2,3%) e Banco Bilbao (-2,5%).

A Piazza Affari sono in forte calo le banche. Male Intesa (-4,2%), Unicredit (-3,7%), Banco Bpm (-3,7%). Giù anche Poste (-3,9%), nonostante i risultati positivi del semestre, e Tenaris (-4%), con i conti in crescita del secondo trimestre.