Toninelli, Tav costa di più in Italia

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Lo sa quanto costa un chilometro di Tav? Sessanta milioni In Italia contro i venti milioni francesi.

I Foietta e i Chiamparino dovrebbero rispondere a questa domanda: il differenziale di 40 milioni chi se l'è preso?". E' quanto ha affermato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli intervistato dalla trasmissione Agorà Estate replicando ad una domanda sulle dichiarazioni del commissario di governo per l'opera e del governatore del Piemonte favorevoli all'opera.

Toninelli, nel corso della trasmissione, ha ricordato di essere ''vincolato dal Contratto di governo'' che richiede di ridiscutere il progetto nell'ambito degli accordi con la Francia. "Per questo ho sentito immediatamente la mia omologa francese'' che - ricorda il ministro - appena si è insediato Macron ha fatto una verifica sull'opera: "ha impiegato da giugno a febbraio, io ci metterò un po' di meno".