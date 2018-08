Pubblicità: +6,2% a giugno con Mondiali

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Il mercato italiano degli investimenti pubblicitari è salito a giungo del 6,2% (+5% senza motori di ricerca e social), grazie ai Mondiali, e dell'1,8% nel primo semestre, rispetto al primo semestre 2017. Sono i dati Nielsen. Escludendo dalla raccolta web la stima su motori di ricerca e social, il primo semestre registra un calo dello 0,4% a 3,23 miliardi di euro. Per il secondo semestre "è prevista una crescita più contenuta" con "una chiusura dell'anno intorno al +1,7%", spiega Alberto Dal Sasso, di Nielsen. Su giugno, aggiunge Dal Sasso, hanno pesato i Mondiali "con 297 milioni di spettatori (+20% rispetto al 2014) e oltre 12 milioni per la finale". A giungo gli spot in Tv sono saliti dell'8,6% (+0,4% nel semestre), sui quotidiani sono calati dell'1,3% (-6,8% nel semestre) e sulla la radio sono saliti del 6,9% (+6,8% in sei mesi). Sul web sono saliti del 7,9% nel semestre (+3,3% senza search e social). "L'incertezza politica nella formazione del Governo ha inciso in negativo sull'andamento del semestre".