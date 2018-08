Intesa, nel semestre utile a 2,17 mld

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Intesa Sanpaolo chiude i primi sei mesi del 2018 con un utile netto di 2,179 miliardi di euro in crescita rispetto a 1,73 miliardi dello spesso periodo del 2017 al netto dei 3,5 miliardi di contributo per le ex banche Venete.

Nel secondo trimestre l'utile è di 927 milioni in crescita rispetto agli 837 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

I risultati sono "pienamente in linea con il piano d'impresa 2018-2021".

Intesa Sanpaolo conferma le previsioni per il 2018 e attende un aumento del risultato netto rispetto al 2017, escludendo dal risultato dell'anno scorso il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro per l'acquisizione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. All'andamento atteso del risultato netto è previsto concorrano un aumento dei ricavi, un continuo cost management e un calo del costo del rischio. La politica di dividendi per l'esercizio 2018 prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari all'85% del risultato netto.