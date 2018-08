Generali: utile semestre 1.329 milioni

Generali ha registrato nel primo semestre un utile netto in aumento a 1.329 milioni (+8,8%), grazie anche alla positiva performance non operativa e al risultato delle dismissioni avvenute nel periodo. I premi sono in crescita a 35,1 miliardi (+6,5%) grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti di business. La raccolta netta Vita è stabile a 5,7 miliardi. Solida la posizione di capitale, con Regulatory Solvency Ratio a 201% e Economic Solvency Ratio a 221% malgrado la volatilità dei mercati del secondo trimestre.

"C'è una sensibilità del Solvency ratio agli eventi di mercato. Ma il nostro ultimo valore semestrale è di ottimo livello. Siamo capaci di assorbire uno shock rilevante sullo spread" ha affermato Philippe Donnet, Ceo del gruppo assicurativo, che ha in pancia circa 60 miliardi di euro di titoli di stato italiani.