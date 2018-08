Foietta, approccio Toninelli scorretto

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - "Le analisi 'scientifiche' e non 'pregiudiziali' si fanno utilizzando tutti i dati e le elaborazioni condotte, anche quelle prodotte in questi anni di duro lavoro dal Commissario di Governo e dalla sua struttura tecnica e dall'Osservatorio. Limitare l'esame solo ai materiali resi disponibili dagli oppositori dell'opera e veicolate dagli 'amici di partito' non mi pare approccio istituzionale corretto". Lo afferma Paolo Foietta, commissario di governo per la Torino-Lione, definendo "surreale" il fatto che i suoi rapporti col ministro avvengano solo attraverso i Media.

"Ritengo un errore continuare a considerare il Commissario straordinario una controparte, evitando ogni contatto, invece di utilizzare dati, conoscenze e elaborazioni", aggiunge Foietta, secondo cui i costi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione "sono analoghi" a quelli del tunnel di base del Gottardo, in Svizzera, o del Brennero.