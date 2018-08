Borsa: Milano amplia calo, giù Enel

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Amplia il calo Piazza Affari a fine mattinata (Ftse Mib -0,7%), frenata da Enel (-4,05%), Italgas (-1,87%) e Mediobanca (-1,08%) dopo le rispettive trimestrali.

In calo anche Fca (-1%), in attesa delle immatricolazioni in Italia e negli Usa e Ferrari (-1,05%), la più colpita dell'intera scuderia Agnelli-Elkann dopo la scomparsa di Sergio Marchionne, che ha diffuso da poco la trimestrale. In controtendenza Cnh (+1,89%), spinta dalle prospettive di mercato, mentre pesano Tim (-1,24%), Intesa (-0,89%), che diffonde oggi i conti di metà anno e Generali (-0,95%), che li ha presentati prima dell'apertura della Borsa. Effetto conti anche su Leonardo (+2,49%), FinecoBank (+1,14%), Ferragamo (+1,59%) e Campari (+0,97%), mentre Ubi Banca (+0,23%), Banco Bpm (-0,55%) e Carige (+2,25%), li diffondono venerdì. Invariata doBank (+0,19%), che si è aggiudicata la gestione di un portafoglio di Npe per 1,8 miliardi in Grecia, mentre è congelata per eccesso di ribasso (-10% teorico )SosTravel.com che debutta su Aim.