Bnp Paribas:utile stabile a 2,39 mld

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - L'utile netto del gruppo bancario francese Bnp Paribas nel secondo trimestre è rimasto stabile a 2.393 milioni di euro contro i 2.396 milioni di euro dello stesso periodo di un anno fa. E' quanto informa il gruppo in una nota secondo cui "al netto degli elementi non ricorrenti1, l'utile netto è in aumento dello 0,7%". "Lo sviluppo dell'attività - rileva il gruppo - è soddisfacente, in un contesto di crescita economica europea, ma i risultati registrano un effetto di cambio sfavorevole e l'impatto di mercati finanziari meno dinamici per Cib (corporate and istitutional banking), rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso". Il margine di intermediazione è pari a 11.206 milioni di euro, con un incremento del 2,5% rispetto al secondo trimestre 2017, che contabilizzava l'impatto non ricorrente della rivalutazione del debito proprio ("Oca") e del rischio di credito proprio incluso nei derivati ("Dva") per -200 milioni di euro, oltre a una plusvalenza derivante dalla cessione dei titoli Euronext.