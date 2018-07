Petrolio: resta su soglia 70 dollari

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il prezzo del petrolio arretra leggermente ma resta sulla soglia dei 70 dollari al barile. Il mercato teme problemi per le forniture vista una serie di eventi negativi quali uno sciopero dei lavoratori nel Mare del Nord, la guerra civile in Libia, la crisi del Venezuela e gli effetti negativi delle sanzioni all'Iran anche se il presidente Usa Tump si è dichiarato ieri pronto a incontrare il premier di Teheran.

Preoccupazione anche per gli attacchi dei ribelli yemeniti alle petroliere saudite. Il Wti del Texas cala così di 36 centesimi a 69,77 dollari al barile mentre il Brent cede 35 centesimi a 74,67 dollari.