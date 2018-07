Mandarin apre primo resort sul lago Como

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Il gruppo della hotellerie di lusso Mandarin Oriental avrà il suo primo resort sul lago di Como. La catena alberghiera subentrerà infatti nella gestione del CastaDiva Resort & Spa, acquisito nel 2017 da fondi gestiti dal private equity Attestor. Il resort sarà rinominato Mandarin Oriental Lake Como, nella prossima primavera dopo un'attenta ristrutturazione.

E' il primo resort Mandarin Oriental in Europa occidentale e Italia, complemento del Mandarin di Milano. Situato sulla riva il complesso comprende 76 camere e suite in nove ville del XIX secolo, due delle quali prenotabili in esclusiva. Nella struttura ci sono quattro ristoranti e bar, una spa, una piscina interna e una galleggiante sul lago. Il lago è "da sempre una delle mete più ambite dai viaggiatori italiani ed internazionali" ha spiegato James Riley, Chief Executive del Gruppo, lieto di "collaborare con i nostri partner per creare uno dei più esclusivi resort in Italia".