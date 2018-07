Cambi:euro in lieve crescita a 1,171

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Euro in lieve crescita sul dollaro all'avvio di giornata. La moneta unica segna 1,1719 con un aumento dello 0,1%. In Asia oscilla lo yen attorno a quota 111,3 dopo le decisioni della Bank of Japan che ha tagliato le stime sull'inflazione e cambiato alcune misure della politica di maxi stimoli per poter renderla più sostenibile in vista di una sua maggiore durata.