Borsa: Milano gira in positivo (+0,25%)

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Piazza Affari gira in positivo dopo un avvio debole (Ftse Mib +0,31%), spinta da Leonardo (+8%) e Italgas (+2%) dopo i conti semestrali presentati rispettivamente ieri a mercati chiusi e stamane prima dell'apertura di Borsa.

Sprint di Tiscali (+12%), tra i titoli a minor capitalizzazione, dopo l'accordo sul 5G con Fastweb. Segno meno per Campari (-0,62%), Pirelli (-0,61%) e Ferragamo (-0,53%), bene invece Carige (+1,15%) ed Mps (+1,37%) in vista delle trimestrali di venerdì prossimo. La diffondono domani invece Generali (+0,6%), Mediobanca (+1,06%) e Intesa (+0,87%), mentre Unicredit +1,25%) lo farà l'8 agosto.