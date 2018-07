Borsa: Milano accelera, corre Leonardo

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Piazza Affari supera il traguardo di metà seduta in testa alle altre borse europee (Ftse Mib +1,2%) spinta dalle varie trimestrali da quella di Leonardo (+9,46%), diffusa ieri a mercati chiusi, con un rialzo delle stime per l'intero esercizio. Effetto conti anche per Mediolanum (+3,54%), Acea (+3%), A2a (+2,76%) e Italgas (+1,71%). Rally di Tiscali (+20,9%) all'indomani dell'accordo sul 5G con Fastweb, mentre frenano Autogrill (-1,52%), Cucinelli (-2,07%) e Ferragamo (-0,56%), che diffonde i conti prima della chiusura.

Rimbalza Ferrari (+1,17%), in vista della trimestrale di domani, in compagnia di Campari (-0,89%), Generali (+1,3%), Mediobanca (+2%) e Intesa (+3,56%). Sprint di Carige (+2,3%), che presenta i conti venerdì insieme a Mps (+0,88%) e Ubi Banca (+1,51%), mentre la trimestrale di Unicredit (+2%) è attesa per il prossimo 8 agosto.