Leonardo:migliora guidance, cala utile

Leonardo rivede al rialzo la guidance per il 2018 per quanto riguarda gli ordini, il flusso di cassa operativo e l'indebitamento netto. E' quanto ha stabilito il Cda, che ha approvato la semestrale, considerando il maxi ordine di elicotteri in Qatar. Nei primi sei mesi il gruppo dell'aerospazio e difesa ha registrato ricavi per 5,89 miliardi (+1,7% o +4% senza l'effetto cambi), nuovi ordini per 4,6 miliardi (-9%) e un utile netto di 106 milioni (-50%) o di 236 milioni senza i costi una tantum per i prepensionamenti. "I risultati del primo semestre 2018 sono in linea con le attese.

Siamo focalizzati sull'esecuzione del Piano industriale: la ripresa degli Elicotteri sta proseguendo con successo, Drs sta beneficiando della crescita del mercato statunitense ed abbiamo effettuato ulteriori passi in avanti in termini di controllo dei costi. Tutto ciò garantirà al Gruppo una crescita sostenibile nel lungo periodo". Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha commentato i risultati.