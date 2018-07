Borsa:Milano poco mossa (-0,1%),bene Fca

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Piazza Affari appare poco mossa dopo l'apertura (Ftse Mib -0,1%) con rialzi per Fca e Leonardo (+0,45% entrambe). Quest'ultima rimbalza oggi dopo lo scivolone di venerdì e presenta la trimestrale a borsa chiusa. In calo Cnh (-1,18%), Campari (-1,15%), mentre Tim (+1,16%) prosegue l'allungo di venerdì scorso in attesa di novità sulla rete.

Sprint di Mediaset (+3,43%), dopo la trimestrale diffusa venerdì a borsa chiusa, congelata anche per eccesso di volatilità. Prese di beneficio su Autogrill (-2,58%) dopo la corsa di venerdì scorso sulla scia della semestrale in linea con le attese degli analisti.