Borsa: Milano fiacca, corre Mediaset

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Piazza Affari è debole a metà seduta (Ftse Mib -0,2%) con Mediaset (+1,5%) spinta dai conti semestrali di venerdì e Leonardo (+1,48%) che li diffonde oggi.

Prosegue il rimbalzo di Fca (+0,96%) dopo lo scivolone di mercoledì scorso con la trimestrale e la scomparsa di Sergio Marchionne. Tiene Cnh (+0,1%) mentre Ferrari (-0,8%) è debole all'indomani del Gran Premio d'Ungheria, dove è arrivata seconda, e a due giorni dalla trimestrale. Soffrono Bper (-1,53%), bocciata a 'neutral' dagli analisti di Banca Akros, Mediobanca (-1,39%), che diffonde la trimestrale tra 2 giorni insieme a Generali (+0,61%) e Intesa (-0,26%). Giù Ubi Banca (-1,33%), Stm (-1,15%) in attesa dei conti di Apple di domani, Snam e Atlantia (-1,16% entrambe). Sprint di Mps (+5,24%), seguita da Carige (+1,2%) in attesa della trimestrale di venerdì prossimo. Piatta Tim (-0,09%), debole Campari (-1%), prese di beneficio con scivolone per Autogrill (-4,71%) dopo la corsa di venerdì scorso dopo conti in linea con le attese.