Borsa: Europa debole, attesa fiducia Ue

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Borse europee deboli da Milano (-0,21%) a Parigi (-0,4%), con Londra e Francoforte in calo dello 0,3%, mentre Madrid sale dello 0,14%. In mattinata sono in arrivo i dati sull'inflazione in Germania e Spagna, i prezzi delle case nel Regno Unito e la fiducia economica nell'Ue.

Negativi i futures Usa in vista delle vendite di case e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas, previsto in calo. Attesa per il Comitato federale della Fed il prossimo mercoledì 1 agosto, che dovrebbe lasciare i tassi ai livelli attuali. Effetto conti semestrali per l'assicurativo inglese Hiscox (+9,3%), il tecnologico francese Gea (+7,4%), mentre il colosso inglese delle scommesse Gvc (+5,21%) è spinto da un'alleanza con l'americana Mgm. Scivolone per Heineken (-4,92%) dopo la semestrale e le previsioni per l'intero esercizio.

Sprint di Banco Sabadell (+3%) spinta dagli analisti di Mediobanca che ne hanno rialzato la raccomandazione e il prezzo obiettivo. In Piazza Affari effetto conti su Mediaset (+2,35%).