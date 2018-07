Banche: analisti, fiducia su trimestrali

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Gli analisti finanziari si attendono buone notizie dalle prossime trimestrali. Secondo Deutsche Bank i conti dei principali gruppi quotati in Piazza Affari saranno in ordine sul fronte dei ricavi, dei costi e della qualità degli impieghi. La reazione della Borsa però potrebbe tradire le migliori attese a causa di una certa pressione sui margini di interesse, principali indicatori della redditività degli Istituti di credito. Aprono le danze Mediobanca (31 luglio) e Intesa Sampaolo (1 agosto), seguite da Anima ed Mps (2 agosto) per chiudere la settimana con Carige, Banco Bpm e Ubi. Per Unicredit (6 agosto) si dovrà invece aspettare la settimana successiva.