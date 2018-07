Ilva: Di Maio convoca tavolo a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha convocato per lunedì prossimo alle 10, presso il Mise, il tavolo interistituzionale per presentare la proposta di miglioramento fatta da Arcelor Mittal.

Al tavolo sono invitati i presidenti delle Regioni e dei Comuni coinvolti, i sindacati, le organizzazioni datoriali, i consumatori e le organizzazioni ambientaliste. La lettera di convocazione è lunga tre pagine, fra i numerosi convocati ci sono anche l'associazione ambientalista Peace Link, la Società per Cornigliano, il capo di gabinetto del ministero dell'Ambiente e i dirigenti del ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

Sono ovviamente convocati anche i commissari straordinari e i vertici di Arcelor Mittal e di Am Invest Co.