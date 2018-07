Borsa, Milano chiude a +0,4%, bene Tim

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta della settimana in lieve rialzo (+0,4%) tra scambi in calo a 2 miliardi di euro di controvalore, dopo che si sono calmate le acque sui titoli della scuderia del Lingotto, a due giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne. Ha indossato la maglia rosa Tim (+4,99%) sulle attese per la rete, risvegliate anche delle dichiarazioni del ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio. Balzo di Mediaset (+3,21%), che ha diffuso i conti semestrali a borsa chiusa, e dei bancari Mps (+5,89%), che ha rispolverato i livelli dello scorso 28 giugno, e Carige (+3,75%). In ordine sparso Fca (-0,28%), Ferrari (-1,48%) ed Exor (-0,25%), deboli dopo il rimbalzo della vigilia, proseguito oggi solo per Cnh (+0,6%) all'indomani della trimestrale. Sprint di Autogrill (+3,3%), a seguito di conti semestrali in linea con le stime degli analisti, diversa invece la reazione degli investitori ai conti di Eni (-0,67%), su cui ha pesato il calo del greggio.