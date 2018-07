Borsa: Asia a diverse velocità, Tokyo su

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Mercati asiatici a differenti velocità, con l'Australia in ascesa mentre gli altri hanno performance più tiepide che riflettono l'andamento misto degli indici azionari statunitensi. Gli investitori sono concentrati sui tecnologici dopo il crollo da 120 miliardi di dollari di Facebook.

La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana col segno più, sostenuta dal buon andamento dei risultati aziendali nella stagione delle trimestrali. L'indice Nikkei avanza dello 0,56% a quota 22.712,75. Seduta debole invece per la Grande Cina: Hong Kong, ancora aperta, cede lo 0,17%, Shanghai è in ribasso circa dello 0,3%, Shenzhen dello 0,5%. Bene la Corea, col Kospi che avanza dello 0,2%. Taiwan guadagna lo 0,6%, Sydney lo 0,9%, grazie ai buoni rendimenti delle tecnologie dell'informazione. Oggi sono attesi i dati sul Pil Usa, mentre i futures sui listini europei sono positivi.