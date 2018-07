Trump: Marchionne brillante come Ford

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - "Sergio Marchionne è stato uno dei manager più brillanti e di successo dai giorni del leggendario Herny Ford. E' stato un onore per me aver potuto conoscere Sergio come presidente degli Stati Uniti. Gli piaceva l'industria auto, e ha combattuto per lei. La sua mancanza sarà veramente sentita". Lo twitta Donald Trump.