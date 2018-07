Cnh, utile netto trimestre +73%

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Cnh Industrial ha chiuso il secondo trimestre 2018 con ricavi consolidati in crescita del 15% a 8 miliardi di dollari e con un utile netto in crescita del 73% a 408 milioni di dollari, 0,29 dollari per azione. L'indebitamento netto industriale è diminuito del 33% a 1,3 miliardi di dollari.

Rivisti gli obiettivi del 2018: ricavi di vendita netti delle attività industriali invariati a circa 28 miliardi di dollari, risultato diluito per azione adjusted in crescita tra 0,67 e 0,71 dollari per azione, obiettivo di indebitamento netto industriale migliorato tra 0,7 e 0,9 miliardi di dollari.