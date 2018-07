Brembo: ricavi semestre oltre 1,3 mld

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Brembo ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 6,1% a 1,33 miliardi di euro. Il margine operativo lordo ha segnato un progresso dell'1,7% a 259,9 milioni, mentre il risultato netto è stato positivo per 140,1 milioni (+2,5%). In calo del 4,6% l'indebitamento netto, sceso a 263,1 milioni. Quanto all'intero esercizio, il Gruppo spiega che "gli ordini in portafoglio confermano per la restante parte dell'anno una crescita in linea con quanto sin qui evidenziato, seppure in un contesto valutario ancora piuttosto volatile".