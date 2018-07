Borsa: Europa sale con titoli auto

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Borse europee positive dopo l'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ue che ha escluso tariffe doganali sulle auto europee importate negli Usa. Francoforte (+1%) è la migliore seguita da Milano (+0,8%), Madrid (+0,66%), Parigi (+0,27%) e Londra (+0,07%), mentre sono contrastati i futures su Wall Street, in attesa di una lunga serie di dati, dalla bilancia commerciale di luglio alle scorte all'ingrosso, dalle nuove richieste di sussidi agli ordini di beni durevoli e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas. Rialzi per i titoli automobilistici, a partire da Fca (+4,86%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia, a seguito della trimestrale e della scomparsa di Sergio Marchionne, che ha colpito soprattutto Ferrari (+0,98%). Ma salgono anche Porsche (+3,9%), Bmw (+3,11%), Daimler (+2,54%) e Volkswagen (+1,51%) a Francoforte, tra i principali esportatori europei di auto negli Usa. Effetto conti sul tessile francese Elis (+12,57%), e su Casino (-9,45%), in attesa di quelli di Carrefour (+0,36%).